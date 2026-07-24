Bei den "TurnschuhOssis" gibt's alles - außer Schuhe

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Hendrik Wojtasik und seine Frau Nicole Geißenhöner-Wojtasik haben mit TurnschuhOssis eine eigene Modemarke aus dem Boden gestampft.

Von Jacqueline Grünberger

Dresden - Wie aus einer kindlichen Sneaker-Sammelleidenschaft ein Familienunternehmen wurde: Hendrik Wojtasik (45) und seine Frau Nicole Geißenhöner-Wojtasik (43) haben mit "TurnschuhOssis" eine eigene Modemarke aus dem Boden gestampft.

Nicoles Tochter Leoni Brandt (18) kümmert sich bei den TurnschuhOssis um den Social-Media-Auftritt.
Nicoles Tochter Leoni Brandt (18) kümmert sich bei den TurnschuhOssis um den Social-Media-Auftritt.  © Eric Münch

Alles begann 1994. "Da hat sich Hendriks Leidenschaft für adidas-Turnschuhe entfacht. Anfang der 2000er ging es dann mit eBay und Käufen und Verkäufen von den Sneakern richtig ab. Hier sind enge Freundschaften entstanden", weiß die Dresdnerin Nicole.

Deshalb gründete der 45-Jährige 2019 die WhatsApp-Gruppe "TurnschuhOssis", wo sich Schuh-Fans aus Ostdeutschland austauschen. Regelmäßige Treffen und Stammtische sind seither Programm.

Nicole arbeitet dabei eigentlich seit 17 Jahren als Nageldesignerin, Hendrik auf dem Bau. Mit Hendriks Passion und Nicoles Geschäftsidee ist dann aus ein paar inoffiziellen "TurnschuhOssis"-Shirts 2022 auch der offizielle Verkauf mit Shirts, Hoodies, Westen, Jacken und Mützen gestartet - Schuhe gibt es hier übrigens nicht.

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Denn das Ganze ist lediglich als Hommage an die Sneaker und "zum Kombinieren damit" gedacht.

Zwei Jahre später eröffneten sie einen Laden auf der Leipziger Straße, vereint mit beiden Leidenschaften: "Ein Bereich ist mein Studio 'S-thetic Nails' und der andere die TurnschuhOssis."

Der Hallenser Hendrik Wojtasik (45) veranstaltet regelmäßig TurnschuhOssis-Stammtische in seiner Heimat Sachsen-Anhalt. Außerdem gibt es seit der Gründung der Marke "TurnschuhOssis" regelmäßig Treffen. Das nächste steht bald an.
Der Hallenser Hendrik Wojtasik (45) veranstaltet regelmäßig TurnschuhOssis-Stammtische in seiner Heimat Sachsen-Anhalt. Außerdem gibt es seit der Gründung der Marke "TurnschuhOssis" regelmäßig Treffen. Das nächste steht bald an.  © privat
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Nachdem Nicole Geißenhöner-Wojtasik (43, r.) bis 2015 ein eigenes Nagelstudio hatte, verlagerte sie das Geschäft mit Schulbeginn ihrer Tochter Leoni (l.) in ihre Wohnung in die vierte Etage.
Nachdem Nicole Geißenhöner-Wojtasik (43, r.) bis 2015 ein eigenes Nagelstudio hatte, verlagerte sie das Geschäft mit Schulbeginn ihrer Tochter Leoni (l.) in ihre Wohnung in die vierte Etage.  © Eric Münch
Farben, Muster und Textilart können immer von den Kunden individuell ausgesucht werden, wissen Leoni und Nicole. Einmal in der Woche gibt Nicole die Aufträge dann an die Druckerei weiter.
Farben, Muster und Textilart können immer von den Kunden individuell ausgesucht werden, wissen Leoni und Nicole. Einmal in der Woche gibt Nicole die Aufträge dann an die Druckerei weiter.  © Eric Münch
2024 erfüllten sich Nicole und Hendrik ihren Traum von einem eigenen Geschäft mitten in Pieschen.
2024 erfüllten sich Nicole und Hendrik ihren Traum von einem eigenen Geschäft mitten in Pieschen.  © Eric Münch

Dresdner gründen Modemarke "TurnschuhOssis"

Die Textilien stammen aus einem Großhandel; Design, Druck und Aufnäher entstehen in Handarbeit: "Unsere Freundin Jule hat unser Logo designt, unsere Website hat Carolin gemacht, jetzt näht sie sogar unsere Aufnäher drauf." Ein befreundeter Drucker in Sachsen-Anhalt bedruckt dann Textilien, die immer individuell hergestellt werden.

Online bestellen ist übrigens Fehlanzeige: "Uns ist der persönliche Kontakt sehr wichtig. Per Telefon oder vor Ort können Sie bestellen. So hatten wir fast noch nie eine Reklamation", erklärt Nicole.

Infos: turnschuhossis.de

Titelfoto: Eric Münch

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