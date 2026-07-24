24.07.2026 07:25 Neuer "Kapitän" der Mission Lifeline will wieder in See stechen - und ist eigentlich Notfallsanitäter aus Dresden

Der Dresdner Notfallsanitäter Nolte Bauer ist der neue Chef von Mission Lifeline.

Von Erik Töpfer

Dresden - Der Dresdner Notfallsanitäter Nolte Bauer (27) ist der neue Chef von Mission Lifeline. Die NGO habe sich in ihren letzten zehn Jahren von der Aktivistin zur professionellen Rettungsorganisation gemausert, erzählt er TAG24. Und verrät: Die Seenotretter haben ein neues Boot. Doch bevor es auslaufen kann, muss es noch kugelsicher werden.

Seit einem guten halben Jahr ist Nolte Bauer (27) der neue Chef von Mission Lifeline. © Steffen Füssel Bauer, im Dresdner Osten aufgewachsen, kam als Grundschüler zur DLRG, wurde dort mit 16 Rettungsschwimmer. Später ließ er sich bei der Berufsfeuerwehr zum Sani ausbilden. Und heuerte bei der 2016 gegründeten Mission Lifeline an. Nun studiert er Medizin. Weil er früh bemerkte, dass er in stressigen Situationen Ruhe bewahren kann. Im Oktober wird diese Ruhe gebraucht: Dann wollen sie mit der knapp 29 Meter langen "Lifeline SAR" wieder Schiffbrüchige im Mittelmeer retten. Die Lifeline SAR ist nur 30 Jahre alt und bis zu 23 Knoten schnell, also gut 43 Kilometer pro Stunde. Doch das reicht nicht. "Wir sind bisher davon ausgegangen, dass die EU nicht auf ihre eigenen Leute schießt", sagt Bauer. Inzwischen müsse die Crew in ihre Risikoanalyse einbeziehen, "was der kugelsicherste Bereich des Schiffes ist". Dresden Kultur & Leute Bei den "TurnschuhOssis" gibt's alles - außer Schuhe Die Mission Lifeline baut deshalb keinen schwimmenden Panzer. Das ehemalige Zollboot aus dem Verbund der deutschen Küstenwache soll aber wenigstens einen möglichst geschützten Bereich erhalten, in den sich die Crew bei einem Angriff zurückziehen kann. Gleichzeitig werden Unterkünfte, Elektrik, Krankenstation und Rettungstechnik für den neuen Einsatz umgebaut. Ein schnelles Rettungsboot wurde bereits angeschafft.

20 Minuten unter Beschuss

Die "Lifeline" der gleichnamigen Dresdner Rettungs-NGO war eins ihrer berühmtesten Schiffe - wurde inzwischen verkauft. © Hermine Poschmann/Mission Lifeline/dpa Dass die Gefahr keine Übertreibung ist, zeigte sich im August 2025. Die "Ocean Viking" des europäischen Netzwerks SOS Méditerranée befand sich mit 87 Geretteten in internationalen Gewässern rund 40 Seemeilen vor Libyen, als sich ein Patrouillenboot der sogenannten libyschen Küstenwache näherte. Dann wurde geschossen. Nach Angaben der Hilfsorganisation feuerten Bewaffnete etwa 20 Minuten lang auf das Rettungsschiff. Fenster wurden zerstört, Antennen und Rettungsgeräte getroffen, Einschusslöcher blieben in den Aufbauten zurück. Verletzt wurde aber niemand. Bei dem Angreifer handelte es sich nach Angaben von SOS Méditerranée um ein Patrouillenboot der Corrubia-Klasse. Das Schiff war zuvor von Italien an Libyen übergeben worden. Dresden Kultur & Leute Dresdner Künstler macht kurzen Prozess: Porträt von Jens Spahn fliegt raus! Im September 2025 wurde nach Angaben von Sea-Watch auf die Sea-Watch 5 geschossen. Am 11. Mai 2026 ereignete sich schließlich ein weiterer Angriff: Die Besatzung hatte gerade 90 Menschen aus Seenot gerettet, als ein bewaffnetes libysches Patrouillenboot auftauchte.

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So sieht das neue Schiff aus. © Mission Lifeline

Eine Zuspitzung

Die Sea-Watch 5 geriet einst unter Beschuss. © Daniel Bockwoldt/dpa Zunächst fiel ein einzelner Schuss, anschließend eine Salve von zehn bis 15 Schüssen. Über Funk verlangten die Bewaffneten, dass das deutsche Rettungsschiff stoppt und nach Libyen fährt. Sie drohten, das Schiff zu entern. An Bord befanden sich neben den Geretteten 30 Crewmitglieder. Der Angriff ereignete sich rund 55 Seemeilen nördlich von Tripolis in internationalen Gewässern. Nach dem Angriff lief die Sea-Watch 5 mit weiteren Geretteten schließlich in Italien ein. Dort leiteten die Behörden nach Angaben der Organisation allerdings nicht nur Untersuchungen zum Beschuss ein: Auch gegen den Kapitän des Rettungsschiffes wurde wegen des Verdachts der Beihilfe zur unerlaubten Einreise ermittelt. Geräte und Unterlagen wurden beschlagnahmt. Öffentlich bekannte strafrechtliche Konsequenzen für die Schützen gibt es bislang nicht. "Wenn ich in Dresden Menschen rette, klopfen mir Bürgermeister auf die Schulter", sagt Bauer. "Wenn ich aber Menschen aus dem Mittelmeer ziehe, beschießt mich im Zweifel mein eigenes Steuergeld." Eine Zuspitzung. Aber völlig falsch ist das nicht.

Was Europa mit den Angreifern zu tun hat

Die EU finanziert sehr konkret die libyschen Fähigkeiten auf See. © Virginia Mayo/AP/dpa Die EU und ihre Mitgliedstaaten unterstützen libysche Grenz- und Küstenschutzkräfte seit Jahren mit Schiffen, Reparaturen, Kommunikations- und Überwachungstechnik, Ausbildung und Informationen über Boote auf dem Mittelmeer. Zwischen 2015 und 2021 stellte die Europäische Union über ihren Afrika-Nothilfefonds 465 Millionen Euro für Programme in Libyen bereit. Zwischen 2021 und 2024 kamen rund 220 Millionen Euro für migrationsbezogene Projekte hinzu. So entsteht die häufig genannte Summe von knapp 700 Millionen Euro. Nach Angaben der EU-Kommission flossen mehr als zwei Drittel der neueren Mittel in Schutzprogramme, freiwillige Rückkehr und Evakuierungen. Gleichzeitig finanziert Europa sehr konkret die libyschen Fähigkeiten auf See. EU-Missionen und italienische Behörden bilden Besatzungen und Einsatzleiter aus. Italien lieferte Patrouillenboote, andere europäische Programme helfen bei Wartung, Ausrüstung und Koordination.

Gegenteil von Seenotrettung?

Bauer sieht Bei EU-Maßnahmen das Gegenteil von Seenotrettung. © Mission Lifeline Die EU begründet das mit der Bekämpfung von Schleusern, einem besseren Grenzschutz und dem Ziel, Todesfälle auf dem Mittelmeer zu verhindern. Die libyschen Behörden sollen in die Lage versetzt werden, ihre eigene Such- und Rettungszone zu kontrollieren. Bauer sieht darin das Gegenteil von Seenotrettung. "Es geht nicht darum, dass Europa an der nordafrikanischen Küste Rettungskapazitäten aufbaut", sagt er. "Es geht um eine möglichst undurchdringliche Wand." Wenn die Einheiten tatsächlich Menschen retten wollten, bräuchten sie nach Bauers Ansicht keine Sturmgewehre. Schnelle Boote, medizinische Ausrüstung und geschützte Plätze für Gerettete seien sinnvoll. Stattdessen würden bewaffnete Männer regelmäßig versuchen, Flüchtende zu stoppen und nach Libyen zurückzubringen.

Vier Tote im Schlauchboot

Das Schiff Sea-Eye 4 im November 2021, mit mehr als 800 geretteten Migranten an Bord, kommt in Trapani an. © Alberto Lo Bianco/LaPresse/AP/dpa Was es heißt, unter diesen Bedingungen zu arbeiten, erlebte Bauer bei einem Einsatz im Oktober 2023. Er war damals nicht auf einem Schiff von Mission Lifeline unterwegs, sondern auf der "Sea-Eye 4" der gleichnamigen Regensburger Rettungsorganisation. Am Morgen erreichte die Crew ein Notruf. Als das Rettungsschiff zu dem überfüllten Schlauchboot kam, war bereits ein Schiff der sogenannten libyschen Küstenwache vor Ort. Über Funk sei die Drohung gekommen: "Go away or we will attack you." Die Retter sollten verschwinden, sonst würden die Libyer angegriffen. Dann löste sich das Schlauchboot vom libyschen Schiff. Die Menschen versuchten, vor den Bewaffneten zu fliehen. Das Patrouillenboot nahm die Verfolgung auf, fuhr dicht an das überfüllte Schlauchboot heran und drückte mit seinen Manövern Wellen in das kaum seetüchtige Gefährt. Menschen stürzten ins Wasser. Bauer saß zunächst im Beiboot. Als mehrere Leute untergingen, sprang er nach seiner Schilderung selbst ins Wasser. Drei Bewusstlose wurden herausgezogen. Im Schlauchboot fand die Crew vier Leichen.

Sie hatte einfach die falsche Hautfarbe

Todesfälle sind den Rettern leider viel zu viele bekannt. © Johannes Filous/dpa Unter den Toten war nach öffentlich zugänglichen Angaben von Sea-Eye ein zwölfjähriges Mädchen. Bauer erfuhr später, die Mutter sei mit ihrer Tochter geflohen, um sie vor Genitalverstümmelung zu schützen. Dieses persönliche Detail lässt sich aus den veröffentlichten Einsatzberichten nicht unabhängig bestätigen. Der Tod des Mädchens und der drei weiteren Menschen ist hingegen dokumentiert. Insgesamt überlebten 48 Menschen. Eine der Geretteten war ungefähr in Bauers heutigem Alter und im fünften Monat schwanger. Sie hatte viel Wasser eingeatmet und schwebte in Lebensgefahr. Die Herztöne ihres ungeborenen Kindes waren nicht mehr feststellbar. Die Besatzung forderte eine medizinische Evakuierung. Der italienische telemedizinische Dienst hielt sie nach Angaben von Sea-Eye ebenfalls für notwendig. Die Seenotleitstelle in Rom verwies jedoch zunächst auf Libyen. Von dort kam keine Hilfe. "Wenn es jemand aus unserer Crew gewesen wäre, hätte es sofort Hilfe gegeben", sagt Bauer. "Sie hatte einfach die falsche Hautfarbe." Eine bewusste medizinische Benachteiligung aufgrund der Hautfarbe lässt sich aus den öffentlich bekannten Unterlagen nicht beweisen. Belegt ist jedoch, dass die von der Crew verlangte Evakuierung zunächst ausblieb, obwohl eine medizinische Fachstelle sie für erforderlich hielt.

Es gibt keine Seenotfälle erster und zweiter Klasse

Bauer würde jeden retten - auch einen Millionär oder einen Nazi. © Mission Lifeline Bauer wehrt sich gegen die Bezeichnung der Seenotrettung als linken Aktivismus. "Der Rettungsdienst ist nicht politisch", sagt er. "Jemand mit einem Nazi-Tattoo bekommt von mir dieselbe Hilfe wie ein Millionär oder jemand mit einem Punker-Shirt." Auch auf dem Meer dürfe die Herkunft eines Menschen keine Rolle spielen. "Es gibt keine Seenotfälle von Migranten, Milliardären oder Fischern", sagt Bauer. "Es gibt nur Seenotfälle." Bauer vergleicht das mit einem Einsatz in Dresden. Der Rettungsdienst setze einen Menschen mit einem gebrochenen Bein schließlich auch nicht vor der nächstgelegenen Kneipe ab. Er müsse ihn in ein Krankenhaus bringen, das die notwendige Behandlung leisten könne.

Wer ist die "libysche Küstenwache"?