Biertheater legt noch einen drauf: Diese Fortsetzung wird allererste Sahne
Radeberg - "Aber bitte mit Sahne" gehört zu den Erfolgsrezepten des Radeberger Biertheaters. In elf Jahren wurde der Schwank über 130-mal im sächsischen Mundarttheater gespielt. Das Publikum hat sich eine Fortsetzung also redlich verdient - am 5. März feiert Teil 2 Premiere.
Die Protagonistinnen - die Damen Wackel-Uschi (Peter Splitt, 63), Inge Borg (Jens Albrecht, 57) und Dreipunkt-Gudrun (Hans-Jörg Hombsch, 64) - sind zwar älter geworden, halten aber noch immer ihrem Italiener Alfredo bei Kuchen und Prosecco die Treue. Doch ihr "italienisches Wohnzimmer" ist vom Abriss bedroht.
Wie sich das Damen-Trio zur Wehr setzt, haben sich Thomas Rauch (53) und Kati Grasse (57) als Autoren ausgedacht. Kati Grasse führt auch das erste Mal am Biertheater Regie: "Das ist eine tolle Herausforderung, aber bei diesem Ensemble auch ein großer Spaß. Wir proben mittlerweile drei Wochen."
Übrigens: In jeder "Aber bitte mit Sahne"-Vorstellung zischen ein Dutzend Prosecco-Dosen. "Wir öffnen sie nur, wir trinken sie nicht", versichern Uschi, Gudrun und Inge.
3 x 2 Freikarten für die Premiere gewinnen
Grund zum Anstoßen hat das Biertheater ab Ende Juni. Dann soll zum ersten Mal in Zusammenarbeit mit der Stadt Radeberg im Schloss Klippenstein ein Open-Air-Theatersommer stattfinden.
Bis Mitte Juli darf über ein neues Stück des Biertheaters gelacht werden. Mehr will Thomas Böttcher (60) als Künstlerischer Koordinator nicht verraten. Nur so viel: Böttcher wird mitspielen! Alle Details will er erst in drei Wochen verraten - wenn der Vorverkauf startet.
Wir sorgen schon vorab für Bühnenspaß und verschenken 3 x 2 Freikarten für die Premiere von "Aber bitte mit Sahne 2" am 5. März. Einfach bis Sonntag unter Kennwort Biertheater eine E-Mail senden an: [email protected].
Titelfoto: Bildmontage: Norbert Neumann