Biertheater legt noch einen drauf: Diese Fortsetzung wird allererste Sahne

Radeberg - "Aber bitte mit Sahne" gehört zu den Erfolgsrezepten des Radeberger Biertheaters. In elf Jahren wurde der Schwank über 130-mal im sächsischen Mundarttheater gespielt. Das Publikum hat sich eine Fortsetzung also redlich verdient - am 5. März feiert Teil 2 Premiere.

Die Proben für "Bitte mit Sahne 2" laufen im Radeberger Biertheater auf Hochtouren. © Norbert Neumann

Die Protagonistinnen - die Damen Wackel-Uschi (Peter Splitt, 63), Inge Borg (Jens Albrecht, 57) und Dreipunkt-Gudrun (Hans-Jörg Hombsch, 64) - sind zwar älter geworden, halten aber noch immer ihrem Italiener Alfredo bei Kuchen und Prosecco die Treue. Doch ihr "italienisches Wohnzimmer" ist vom Abriss bedroht.

Wie sich das Damen-Trio zur Wehr setzt, haben sich Thomas Rauch (53) und Kati Grasse (57) als Autoren ausgedacht. Kati Grasse führt auch das erste Mal am Biertheater Regie: "Das ist eine tolle Herausforderung, aber bei diesem Ensemble auch ein großer Spaß. Wir proben mittlerweile drei Wochen."

Übrigens: In jeder "Aber bitte mit Sahne"-Vorstellung zischen ein Dutzend Prosecco-Dosen. "Wir öffnen sie nur, wir trinken sie nicht", versichern Uschi, Gudrun und Inge.