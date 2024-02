Bildwand aus DDR-Zeiten soll wieder flimmern: Filmnächte-Macher küsst Kino-Denkmal wach

Dresden - Die Dresdner "Filmnächte am Elbufer" sind sein Leben. Er hat sie mitbegründet, 1991 groß und erfolgreich gemacht. Seit mehr als 30 Jahren mischt Matthias Pfitzner (56) in der Open-Air-Kino-Szene mit. Jetzt will Pfitzner helfen, nach über 20 Jahren Programmpause ein Kino-Denkmal in Lauchhammer wachzuküssen: die Drehbildwand im Schlosspark der Kunstguss-Stadt.