Bill Murray beendet Musikfestspiele fulminant: Eine Party zum Abschluss

Dresden - Die 49. Dresdner Musikfestspiele sind Geschichte. Die diesjährige Ausgabe des Festivals klang am Sonntagabend im Kulturpalast aus, mit einer fulminanten Aufführung der Show "New Worlds" um Stargast Bill Murray (75). Zusammen mit Cellist und Festivalintendant Jan Vogler (62), Violinistin Mira Wang und Pianistin Vanessa Perez verwandelte er das Abschlusskonzert in eine Party.

Jubel und begeisterter Applaus für "New Worlds" und die Künstler des ausgelassenen Festival-Finales. © Oliver Killig

Im Grunde war es eine Wiederaufführung: 2017 wurde "New Worlds" bei den Musikfestspielen uraufgeführt und seitdem auf Konzertbühnen rund um die Welt gespielt.

Schnöde Neuauflage sei es gleichwohl nicht, so Vogler im Vorfeld, da sich das Programm im Laufe der Jahre verändert habe.

Der Kern des musikalisch-literarischen Projekts blieb indes erhalten: Vogler, Wang und Perez musizierten (unter anderem Werke von Bach, Ravel, Schubert oder Piazolla), Murray rezitierte Texte von Ernest Hemingway, Walt Whitman, Billy Collins und James Fenimore Cooper.

Der Schauspieler und Komiker sang durchaus berückend "It Ain't Necessarily So" aus Gershwins "Porgy and Bess", Van Morrisons "When Will I Ever Learn to Live in God" sowie Auszüge aus Bernsteins "West Side Story".

Zwischendurch intonierte Murray den als "Musikalische Überraschung" angekündigten Klassiker "The Piano Has Been Drinking" von Tom Waits, auch wenn seine Phrasierung eher an Randy Newman gemahnte.