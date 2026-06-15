Statt Grünkohl jetzt Spargel auf dem Netzwerk-Tisch

Dresden - Das traditionelle Grünkohlessen fand 2025 zum letzten Mal im Hilton statt - ab diesem Jahr wird ein neues Gemüse im neuen Format aufgetafelt.

Netzwerken und Spargel genießen: David Tobias (Handelsverband), Torsten Thieme (Silicon Saxony), Agenturchefin Michaela Gornickel (Par.X), ) Jan Book (Ostsächsische Sparkasse) und Hilton-Direktor Martin Raich (v.l.). © Foto Koch

Bei der Netzwerk-Reihe "Dresdner Impulse" kamen am Montag rund 120 Gäste beim Spargel ins Gespräch.

Hilton-Direktor Martin Raich (58) ließ etwa 40 Kilo Beelitzer Spargel und zehn Kilo Rinderzunge zubereiten.

Unter den Gästen, die der Einladung von Hilton, Handelsverband Sachsen und dem Verein Silicon Saxony folgten: Gastrednerin TU-Rektorin Ursula Staudinger (67), OB Dirk Hilbert (54), Konzertveranstalter Rodney Aust (54), Künstler Kay Leonhardt (60), Unternehmerin Viola Klein (68), Lars Knüpfer (50, Dresden Information), Wempe-Filialchef Ralf Pfeiffer (55).