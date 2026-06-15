Statt Grünkohl jetzt Spargel auf dem Netzwerk-Tisch
Dresden - Das traditionelle Grünkohlessen fand 2025 zum letzten Mal im Hilton statt - ab diesem Jahr wird ein neues Gemüse im neuen Format aufgetafelt.
Bei der Netzwerk-Reihe "Dresdner Impulse" kamen am Montag rund 120 Gäste beim Spargel ins Gespräch.
Hilton-Direktor Martin Raich (58) ließ etwa 40 Kilo Beelitzer Spargel und zehn Kilo Rinderzunge zubereiten.
Unter den Gästen, die der Einladung von Hilton, Handelsverband Sachsen und dem Verein Silicon Saxony folgten: Gastrednerin TU-Rektorin Ursula Staudinger (67), OB Dirk Hilbert (54), Konzertveranstalter Rodney Aust (54), Künstler Kay Leonhardt (60), Unternehmerin Viola Klein (68), Lars Knüpfer (50, Dresden Information), Wempe-Filialchef Ralf Pfeiffer (55).
Statt eines Eintritts baten die Gastgeber um Spenden für den 2020 gegründeten Verein pro:med, der benachteiligten Menschen Glücksmomente schenkt.
Das nächste Impuls-Event findet am 26. Oktober mit Gast René Kindermann (50) statt.
Titelfoto: Foto Koch