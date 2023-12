Bleibt es dunkel? Spendenaktion um "Barock"-Schriftzug gescheitert

Dresden - Die " Barock "-Leuchtreklame auf der alten Tintenfabrik in der Emilienstraße ( Kaditz ) ist zurzeit dunkel. Trotz gescheiterter Sammelaktion wird der Schriftzug jedoch bis spätestens Weihnachten 2024 wieder erstrahlen!

Die "Barock"-Leuchtreklame soll ab Weihnachten 2024 wieder aufleuchten, wenn alles gut läuft. © Holm Helis

"Wie das manchmal so ist - eine Tür schließt sich, eine andere geht auf", gaben die Rechteinhaber der Octopus Fluids GmbH & Co. KG und des Barock Eventparks bekannt. "Wir sind bereits in ersten Gesprächen für den Plan B."

Die DDR-Neon-Werbung aus dem Jahr 1957 sollte eigentlich bis zum gestrigen Freitag mithilfe einer Crowdfunding-Kampagne gerettet werden. "Die geschätzten Kosten von 15.000 Euro wollten wir über die 99funken-Plattform einsammeln", verrät Geschäftsführer Gunther Lange.

Bis zum Freitagnachmittag waren jedoch nur knapp 5000 Euro auf dem Konto - zu wenig für die gesetzte Schwelle von 10.000 Euro. Jetzt bekommt jeder, der etwas dafür einzahlte, sein Geld erstattet.