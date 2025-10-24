Breakdance-Ikone aus Sachsen steht endlich im Stadion kopf

Dresden - Ob vorm Schiefen Turm von Pisa, vor den Niagara-Fällen, dem Taj Mahal in Indien oder auf dem Times Square in New York - überall stand er schon kopf.

Von Kopf bis Fuß in Dynamo eingekleidet: "Hahny" ist bis heute Fan. © Christian Juppe

Der Meißner Heiko "Hahny" Hahnewald (59) ist ein Urgestein der DDR-Breakdance-Szene und bis heute hat er den "Head Freeze" drauf. Vor weltweit rund 230 berühmten Bauwerken stand Deutschlands ältester noch aktiver Breakdancer schon auf dem Kopf, die Hände an der Hosennaht. Nur ins Harbig-Stadion hatte es der Ex-Kicker noch nicht geschafft ...

Nun endlich durfte sich Hahny in der Ecke des heiligen Rasens auf den Kopf stellen. Und nicht nur das: Hahny vollführte den Balanceakt auf einem Fußball.

"Ich habe selbst ab 1972 - da war ich sechs Jahre alt - Fußball gespielt, beim Polizeisportverein SV Dynamo Meißen", erzählt Hahny. "Ich war in der Jugendkreisauswahl und mit meiner Mannschaft mehrfacher Kreismeister."

Die Schattenseite: "Wer gut war, wurde beobachtet und eingeschätzt", zeigt Hahny ein Schriftstück der Kreisdienststelle Meißen von 1977.