20 Auftritte geplant: Uta Bresan geht mit Musikshow auf Tournee

Dresden - Stolze 20 Jahre - seit 2004 - moderierte Schlagersängerin Uta Bresan (60) das MDR-Wunschkonzert "Musik für Sie". Ein Herzensprojekt der Dresdnerin - und ein Kultklassiker für ein Millionenpublikum. Doch im Januar 2024 setzte der Sender die beliebte Show ab. Jetzt ist Uta Bresan mit "Musik für Euch" zurück - die Sängerin geht 2026 mit einer Live-Show auf Tournee.

Die beliebte Sängerin geht im nächsten Jahr mit "Musik für Euch" auf Tournee. © PR

"Wir haben eigentlich schon lange über ein solches Projekt nachgedacht. Natürlich mussten wir den Namen der Show ändern, aber 'Musik für Euch' trifft den Nagel auf den Kopf", verrät der TV-Liebling.

Der sächsische Reiseservice ATeams und Thomann Management setzen die musikalische Reise nun um. Statt Uta und ihre Gäste nur auf dem Bildschirm zu erleben, dürfen sich Fans auf eine Liveshow mit Schlager, Humor und Überraschungen freuen.

Mit dabei sind unter anderem: Die Schlagerpiloten, Mitch Keller, das Duo Sunrise aus Südtirol und Entertainer Heiko Harig.

"Ich freue mich riesig darauf. Wir werden einfach richtig viel Musik und Party machen", verspricht Uta Bresan.