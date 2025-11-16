"Bülow Palais"-Chef Kutzner: Abschied nach 32 Jahren im Hotel

Dresden - Nach 32 Jahren feierte Hoteldirektor Ralf J. Kutzner (67) am Freitag mit Freunden, Familie und Wegbegleitern seinen Abschied aus dem "Bülow Palais".

Weg mit der Krawatte: Ralf J. Kutzner kann sich im Ruhestand der Familie widmen. Ehefrau Gerda, seine fünf Kinder und ein Enkelkind werden sich freuen. © Foto Koch

Unter den rund 150 Gästen waren viele bekannte Gesichter, vom ersten Frauenkirchen-Pfarrer Sebastian Feydt (60) bis hin zu Direktorenkollegen.

Innenarchitekt Carlo Rampazzi reiste aus der Schweiz an, ein langjähriger Freund von Kutzner sogar aus Hongkong.

Nach einem Empfang im Hotel (und Musik von seinen Schwägern Frank und Ernst) wechselte die Gästeschar zur Party mit Livemusik über die Straße - ins Restaurant "Feine Kost" von Mario Pattis (56).

"1993 ging es in der Bülow Residenz los", erinnert sich Kutzner an seinen Anfang, als er noch als Koch das Zepter schwang.