"Bülow Palais"-Chef Kutzner: Abschied nach 32 Jahren im Hotel

Nach 32 Jahren feierte Hoteldirektor Ralf J. Kutzner am Freitag mit Freunden, Familie und Wegbegleitern seinen Abschied aus dem "Bülow Palais".

Von Katrin Koch

Dresden - Nach 32 Jahren feierte Hoteldirektor Ralf J. Kutzner (67) am Freitag mit Freunden, Familie und Wegbegleitern seinen Abschied aus dem "Bülow Palais".

Weg mit der Krawatte: Ralf J. Kutzner kann sich im Ruhestand der Familie widmen. Ehefrau Gerda, seine fünf Kinder und ein Enkelkind werden sich freuen.  © Foto Koch

Unter den rund 150 Gästen waren viele bekannte Gesichter, vom ersten Frauenkirchen-Pfarrer Sebastian Feydt (60) bis hin zu Direktorenkollegen.

Innenarchitekt Carlo Rampazzi reiste aus der Schweiz an, ein langjähriger Freund von Kutzner sogar aus Hongkong.

Nach einem Empfang im Hotel (und Musik von seinen Schwägern Frank und Ernst) wechselte die Gästeschar zur Party mit Livemusik über die Straße - ins Restaurant "Feine Kost" von Mario Pattis (56).

"1993 ging es in der Bülow Residenz los", erinnert sich Kutzner an seinen Anfang, als er noch als Koch das Zepter schwang.

(Ex)-Direktoren-Riege (v.l.): Stephan Becker (Gewandhaus), Hajo und Ursula Herrmann (Eckberg), Ralf Kutzner, Robbert van Rijsbergen (Bülow Palais) und Sebastian Klink (Bilderberg).  © Foto Koch

Vier Jahre später konzentrierte es sich auf seine Gastgeberrolle im Privathotel der Familie Bülow - und die füllte er so gut aus, dass ihn 2009 der Feinschmecker-Führer Gault Millau zum "Hotelier des Jahres" wählte.

Seit 2010 empfing Kutzner auch die Gäste im Bülow Palais - diesen Job übernimmt nun Robbert van Rijsbergen (38), der von Amsterdam nach Dresden wechselt.

