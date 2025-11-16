"Bülow Palais"-Chef Kutzner: Abschied nach 32 Jahren im Hotel
Dresden - Nach 32 Jahren feierte Hoteldirektor Ralf J. Kutzner (67) am Freitag mit Freunden, Familie und Wegbegleitern seinen Abschied aus dem "Bülow Palais".
Unter den rund 150 Gästen waren viele bekannte Gesichter, vom ersten Frauenkirchen-Pfarrer Sebastian Feydt (60) bis hin zu Direktorenkollegen.
Innenarchitekt Carlo Rampazzi reiste aus der Schweiz an, ein langjähriger Freund von Kutzner sogar aus Hongkong.
Nach einem Empfang im Hotel (und Musik von seinen Schwägern Frank und Ernst) wechselte die Gästeschar zur Party mit Livemusik über die Straße - ins Restaurant "Feine Kost" von Mario Pattis (56).
"1993 ging es in der Bülow Residenz los", erinnert sich Kutzner an seinen Anfang, als er noch als Koch das Zepter schwang.
Vier Jahre später konzentrierte es sich auf seine Gastgeberrolle im Privathotel der Familie Bülow - und die füllte er so gut aus, dass ihn 2009 der Feinschmecker-Führer Gault Millau zum "Hotelier des Jahres" wählte.
Seit 2010 empfing Kutzner auch die Gäste im Bülow Palais - diesen Job übernimmt nun Robbert van Rijsbergen (38), der von Amsterdam nach Dresden wechselt.
Titelfoto: Foto Koch