Lust auf einen echten "Waalkes"? Otto zeigt im "Kempi" seine Bilder

Dresden - Ob Vermeers "Mädchen mit dem Perlenohrring", Munchs "Der Schrei" oder die Auf-dem-Kopf-steh-Bilder von Baselitz - weder vor alten noch vor neuen Meistern machen Pinsel und Humor von Kult-Komiker Otto Waalkes (77) halt. Den Beweis treten rund 150 Kunstwerke an, die bis 3. Januar in der Hauskapelle des Kempinski-Hotels in Dresden zu sehen sind.

Otto Waalkes (77) an seinem Lieblingsbild "Gerüsselt und nicht gerührt". © Eric Münch

Ob in Acryl, Öl, aquarelliert oder gezeichnet - Ottos berühmt-berüchtigter Ottifant fehlt auf keiner Leinwand, ziert jedes Blatt.

Auch in Liotards "Das Schokoladenmädchen" hat er sich eingeschmuggelt - als Kanne steht der knuffige Dickhäuter auf dem Tablett.

"Das Gemälde habe ich vor vielen Jahren in der Dresdner Gemäldegalerie im Original gesehen", verrät Otto. "Es ist für mich die Verbindung zwischen Ost und West", spielt Otto auf das Kompromiss-Kakao-Angebot für Kaffeesachsen und ostfriesische Teetrinker an.



Bei aller Ehrfurcht vor der Kunst: "In Museen und Ausstellungen wird zu wenig gelacht", bedauert Otto. In der Hauskapelle kann das nicht passieren. Otto malt nicht nur mit Meisterschaft, sondern auch mit Schalk im Nacken - und viel Liebe zum Detail.