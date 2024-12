Cabaret-Chefin Zora hat sich verrechnet - und ist auf den Hund gekommen!

Theaterchefin Zora Schwarz mit Sohn Milian und Cookie in der Garderobe vom "Carte Blanche". © privat

Schon lange hatte sich Milian einen Vierbeiner gewünscht. Bloß: Mit der Idee konnte er seine Mama ausnahmsweise nicht um den Finger wickeln. Schließlich ist so ein Hund recht anspruchsvoll.

Doch an dieser Stelle kommt Mathematik ins Spiel - nicht unbedingt das Lieblingsfach von Milian in der Schule. Trotz privater Nachhilfe hielten sich Interesse und Zensuren in Grenzen. "Um ihn zu motivieren, habe ich Milian versprochen, ihm seinen großen Traum von einem Hund zu erfüllen, wenn er in der nächsten Mathearbeit eine Eins schreibt", verrät Zora.

An dieser Stelle allerdings verrechnete sich nicht Milian, sondern Mama Zora. "Milian brachte gleich zwei Einsen mit nach Hause und ich musste mein Versprechen natürlich erfüllen."