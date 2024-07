KI-Bilder setzen Dresden neu in Szene: Irrer "Canaletto-Blick"

Dresden - Der berühmte "Canaletto-Blick" gehört zu den Meisterwerken der Gemäldegalerie. Der venezianische Maler Bernardo Bellotto hat die Stadtlandschaft anno 1748 in seinem Gemälde "Dresden vom rechten Elbufer unterhalb der Augustusbrücke" festgehalten. Was würde der Alte Meister wohl sagen, wenn er sein Original als Blick in die Zukunft sehen könnte?