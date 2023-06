Charity für "Sonnenstrahl": Gastro-Profis tischen auf

Dresden - Kochen für den guten Zweck: Um die Gäste der "Sonnenstrahl"-Benefiz-Gala am 9. Juni auf der Laubegaster Werft zu verwöhnen, haben sich gleich acht Gastro-Profis zusammengetan.

Kochen für den guten Zweck (vorn v. l.): Marcel Spahn, Jens Budde, Henrik Groß, Tino Gierig. Hinten v. l.: Gregor Richter, Daniel Fischer, Olaf Kranz. © Norbert Neznabb

Unter der Regie von Jens Budde (Bellan Catering) tafeln Daniel Fischer ("Daniel"), Olaf Kranz ("Schmidt's"), Peter Richter ("Oberschänke" Radebeul), Patrick Zepp (Schlosshotel Pillnitz), Roland Hess ("Die Canapé-Manufaktur"), Marcel Spahn ("Ven"), Stefan Hierse (Transgourmet) und Tino Gierig (Dresdner Backhaus) auf.

Sie alle hoffen: Spendierfreude geht durch den Magen.

Der Erlös des Charity-Abends fließt in den Neubau eines zweiten Elternhauses, in dem der Verein "Sonnenstrahl" Familien beherbergen kann, deren krebskranke Kinder an der Uniklinik behandelt werden.