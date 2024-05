Dieses Liebespaar steht in Dresden gemeinsam auf der Bühne - und verliebt sich erneut!

Nicht nur Amors Pfeil traf. "Wir haben auch geheiratet, im vorigen Jahr, am 24. Mai in Frankfurt . Nur zu zweit. Ehrlich gesagt, aus Vorsorge- und Steuergründen", sagt Caro. "Unsere Liebe braucht keinen Ehering" - den haben auch Thomas und Caro nicht.

Gemeinsam im Rampenlicht: Carolin Freund und Thomas Jansen im Stück "Kein Thriller" von Sebastian Fitzek. © Benjamin Westhoff

Nach insgesamt 28 Umzügen in seinem Leben wohnt er seit zehn Jahren mit Caro zusammen - in Frankfurt und einer kleinen Zweitwohnung in Trier. Am dortigen Theater ist das Paar engagiert.

"Das schätzen wir als großes Glück. Zusammen spielen zu können - in einer Festanstellung an einem Haus und gleichzeitig mit freiberuflichen Projekten unterwegs sein zu können", strahlen sich Thomas und Caro an.

"Nach Dresden würden wir gern wiederkommen. Die Stadt mit ihrer Weite, dem vielen Grün, dem Barock und der Neustadt gefällt uns sehr."

Wer nicht auf den nächsten Theaterauftritt warten will, sollte Krimis gucken. Beide Schauspieler waren schon in TV-Serien wie "Rentnercops", "Alarm für Cobra 11", "Hubert ohne Staller", "Rosenheim-Cops" oder im "Tatort" zu sehen.

Wahrscheinlich im Herbst wird eine neue "Wilsberg"-Folge (Arbeitstitel "Über dem Gesetz") gesendet - darin agiert Jansen als korrupter Staatsanwalt.