Christian Thielemann leitet seinen Abschied ein: Mittelmäßig oder gut?

Richard Wagner wünschte sich den "Tristan" betreffend eine "mittelmäßige Aufführung", nur eine solche könne ihn retten. Eine schlechte Aufführung wäre Parodie, bei einer guten fürchtete er das Verbot der Oper, ob ihrer existenziellen Düsternis und der musikalischen Rauschhaftigkeit.

Vollständig gute Aufführungen müssten "die Leute verrückt machen", nahm er an, einen Brief Wagners an seine Mäzenatin und erotische Versuchung Mathilde Wesendonck zitierend. Keine andere Oper des Komponisten genießt solchen Ruf, von keiner anderen erwartet das Publikum so lustvoll völlige Überwältigung.



Die Inszenierung von Marco Arturo Marelli ist nicht neu, Premiere war im Mai 1995. Die bevorstehenden vier Aufführungen sind in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Es ist die erste Wiederaufnahme des Stückes seit zwölf Jahren und das erste (und wohl letzte) Mal, dass Thielemann, der Wagner-Spezialist, sie an der Semperoper dirigiert.

Gleichfalls zum ersten Mal in Dresden singt Camilla Nylund (55) die Isolde, für Star-Tenor Klaus Florian Vogt (53), der den Tristan gibt, ist es gar ein Rollen-Debüt. Vielerlei Grund, hinzuschauen und hinzuhören.