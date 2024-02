Christiane Lehmann folgt auf Tobias Rausch: Neue Leiterin für die Bürgerbühne Dresden

Dresden - Personalwechsel am Staatsschauspiel: Christiane Lehmann wird ab der Spielzeit 2024/25 neue Leiterin der Bürgerbühne. Sie folgt auf Tobias Rausch, der ans Research Institute for Sustainability wechselt, einem Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit des Helmholtz-Zentrums in Potsdam.