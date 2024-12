Claudia Roth übergibt neuen Preis an Plattenladen in Dresdner Neustadt

Dresden - Bei Schallplatten denken viele an die runden Scheiben von früher, die doch mittlerweile kaum noch jemand hört. Doch auch diese haben noch immer ihre leidenschaftlichen Fans.

Mitarbeiter John-Ross Köhler (37) zeigt eine der geschätzt 8000 Platten. © Eric Münch

Genau eine solche Leidenschaft lässt Wilhelm "Willy" Born (77) in seinem Geschäft "Drop out Records" aufleben. Dabei steckt er so viel Herzblut rein, dass sein "Baby" als einer der zehn besten Plattenläden Deutschlands ausgezeichnet wurde.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (69) vergab den neu geschaffenen "Emil"-Preis für Schallplattengeschäfte am Sonntag.

Der Dresdner Laden konnte dabei vor allem mit einer kompetenten Beratung, einer einmaligen Einrichtung und den verschiedensten Platten punkten.

"Wir bedienen ein breites Programm abseits vom Mainstream, bei uns finden sie keine Hitparaden-Musik wie Taylor Swift", erklärt Plattenchef Born. Dabei arbeitet er viel mit kleinen, unabhängigen Labels zusammen.

Den Laden in der Neustadt betreibt der 77-Jährige nunmehr bereits seit 26 Jahren. Und das, obwohl es nicht immer einfach war.