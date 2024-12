Comödie Dresden stellt neue Spielzeit vor: Hit-Fortsetzungen und Silbermond- Musical

Dresden - Was im Kino mit Sequels gut funktioniert, kann auf der Theater-Bühne nicht verkehrt sein: Die Comödie Dresden serviert in der Spielzeit 2025 allerlei Fortsetzungen von Erfolgs-Produktionen und wird in der Open-Air-Saison in Übigau mit einem Musical aufwarten, das Musik von Silbermond mit Caspar David Friedrich verknüpft.

Was das ausdrücken soll, sagt der künstlerische Leiter Christian Kühn (42): "Wir wollen unser Publikum mit einer breiten Palette an Themen, Charakteren und Emotionen nicht nur zum Lachen bringen, sondern auch Geschichten erzählen, die mit Wärme und Menschlichkeit berühren."

"Der Wanderer über dem Nebelmehr" verknüpft in Übigau Caspar David Friedrich mit der Musik von Silbermond. © Chris Gonz

In Kontrast zu den queeren Protagonisten stehe laut Kühn "Familie Braun" (16. Mai), der Adaption einer ZDF-Dramedy, in der zwei Neonazis mit der schwarzen Tochter eines der WG-Bewohner konfrontiert werden.

Hinzu kommen Fortsetzungen von Hit-Produktionen: Auf "Tussipark" folgt 2025 die neue Karaokekomödie "Tussitrip" (3. Oktober), in dem es die Damen zu einem Junggesellinnenabschied nach Mallorca verschlägt. Auch Angelika Mann kehrt nach "Himmlische Zeiten" zurück in "Weiße Zeiten" (7. November), einer musikalischen Komödie, die auf einer Skihütte spielt.

Der Clou ist für die siebte Saison am Elbschloss Übigau vorgesehen: Das Pop-Rock-Musical "Der Wanderer über dem Nebelmeer" (11. Juli) behandelt Leben und Schaffen von Caspar David Friedrich, erzählt durch die Musik von Silbermond aus deren Album "Leichtes Gepäck".

Die Band habe ihr OK gegeben, sei aber selbst nicht involviert. Immerhin: "Wir bringen so zwei Sachsen-Exporte aus verschiedenen Jahrhunderten in einem Stück zusammen", so Kühn. Der Vorverkauf startet am 3. Dezember.