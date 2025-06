Tanzalarm an der Elbe! Nina Chuba bringt 12.000 Fans zum Ausflippen

Dresden - Sie zählt derzeit zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands – und das stellte sie am Samstag bei den Filmnächten in Dresden auch eindrucksvoll unter Beweis. Die Rede ist von Nina Chuba (26)! Mit ihrer energiegeladenen Show, ihren starken Beats und ihrem unverkennbaren Stil brachte sie die Bühne zum Beben und das Publikum zum Tanzen.

Alles in Kürze

Nina Chuba (26) trat am Samstag bei den Filmnächten am Elbufer auf. © Norbert Neumann

Mit lauten "Nina"-Rufen wurde die junge Sängerin von ihren Fans begrüßt. Passend dazu performte die 26-Jährige ihren 2024 erschienenen Song "NINA". Spätestens bei "Mangos mit Chili" standen die Füße der 12.000 Konzertbesucher nicht mehr still. Es wurde getanzt, gesungen, gehüpft und ganz viel gefilmt.



Ob rockig, melancholisch und gefühlvoll oder partytauglich: Nina Chuba präsentierte an dem Abend eine Mischung aus verschiedenen Musikrichtungen und kombinierte dabei große Hits wie "Wildberry Lillet" und "Ich hass dich" mit weniger bekannten Tracks.

Sogar ein noch nicht veröffentlichtes Lied sang die in Wedel geborene Nina Chuba bei den Filmnächten. "Das ist meine vierte Show in diesem Jahr und ich spiele den Song mit zum ersten Mal", damit kündigte die 26-Jährige die Single "Mama Chuba" an und motivierte vor allem die Mädchen im Publikum. "Seid mutig!"

Die jungen Fans hatten sich ihrem Idol angepasst und trugen sogenannte "Bubble-Zöpfe" mit Ringen in den Haaren.