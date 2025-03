19.03.2025 07:44 Da strahlt Vincent (7): Eine Chef-Uhr für Dresdens kleinsten Straßenbahn-Fan

Er ist erst sieben Jahre alt - aber weiß schon ganz genau, was er mal arbeiten möchte. Vincent will Straßenbahn- oder Busfahrer in Dresden werden.

Von Katrin Koch

Er ist erst sieben Jahre alt - aber weiß schon ganz genau, was er mal arbeiten möchte. Vincent will Straßenbahn- oder Busfahrer in Dresden werden. Straßenbahnfan Vincent (7) darf sich mit Mama Sylvia Henze (40) auf dem DVB-Betriebshof Trachenberge ins Fahrerhaus des Triebwagens setzen. © Eric Münch Er kennt sämtliche Modelle, ist Stammgast im Straba-Museum und auf jedem DVB-Fest. Ohne ein T-Shirt oder Basecap mit einem aufgedruckten Nahverkehrsmittel geht der Knirps nicht aus dem Haus. Erst recht nicht, wenn er ins Heiligtum der DVB darf - in die Trachenberger Schaltzentrale! "Wenn es um Bus oder Bahn geht, blüht Vincent auf", sagt Mama Sylvia Henze (40) liebevoll. Denn Vincent leidet an einer genetisch bedingten Bluterkrankung, ist etwas schmächtiger und kleiner als andere Kinder in seinem Alter. Aber umso aufgeweckter. Für ihren kleinsten größten Fan machen die Verkehrsbetriebe deshalb (fast) alles möglich. Diese Woche durfte Vincent den Disponenten in der Schaltzentrale über die Schulter schauen. Sven Wierick (49) erklärt ihm den Streckenplan, zeigt Vincent an der großen Echtzeit-Datenkarte dessen Lieblingslinie 3. Disponent Sven Wierick (49) erklärt dem Jungen das Streckennetz am Computer. © Eric Münch "Das ist meine Lieblingsstrecke, die Linie 3", zeigt Vincent die Route auf der XXL-Echtzeit-Datenkarte. © Eric Münch Die Uhr von Ex-Vorstand Frank Müller-Eberstein (83) kommt dem ABC-Schützen zum Schulanfang gerade recht. © Eric Münch Und dann die Überraschung: Ex-DVB-Vorstand Frank Müller-Eberstein (83) schenkt dem Jungen eine DVB-Uhr. "Sie wurde Ende der 90er-Jahre aufgelegt. Es gab nur wenige Uhren - und das ist meine, eine neue Batterie habe ich eingesetzt." Der Abc-Schütze: "Die kann ich gut gebrauchen. Ich komme doch in die Schule." "Am liebsten würde Vincent in Plauen eingeschult, dann könnte er mit der Linie 3 zur Schule fahren", lacht Mama Sylvia. Beide dürfen sich auf dem Betriebsbahnhof noch ins "Cockpit" einer Bahn setzen. "Das durfte ich noch nie", staunt Vincent Bauklötzer. Für ihn ist der Tag gelaufen - abends im Bett hat er sicher noch seine neue DVB-Taschenlampe mit gelbem und rotem Licht angeknipst und dann von einer Straßenbahn geträumt ...

Titelfoto: Bildmontage: Eric Münch (2)