Dafür hat sich die Sekretärin extra Urlaub genommen: Sie ist die gute Seele des Dixieland Festivals

Die Band ist mit dem Bus in acht Stunden von Maastricht angereist, hat ins Ibis-Hotel "Königstein" eingecheckt und gönnt sich erst mal ein Bierchen im Restaurant "Vapiano".

Sandra Seitz holt für die Musiker die großen Instrumente aus dem Container, die sie nicht mit ins Hotelzimmer schleppen wollen. © Norbert Neumann

Klar, denn wo immer René, Patrick, Jerome, Jan, Pieter, Peter und Hugo stehen oder gehen, machen sie Musik. Sie klopfen mit den Gläsern auf den Tisch, stimmen einen Song an – und schon herrscht rund um die Band Superstimmung.

Ob bei der Riverboat-Shuffle oder am heutigen Freitag (15.30 Uhr) auf der Neumarkt-Bühne. "So gegen 23 Uhr liefere ich die Band im Hotel ab", lacht Sandra. Dann ist für "Big Easy" aber noch längst nicht Schluss.

"Wir jammen noch mit anderen Bands und Musikern im Hotel. Das ist das Wunderbare an diesem Festival", schwärmt Pieter.

Bis Montag swingt "Big Easy" in der Stadt, nicht nur an den offiziellen Auftrittsorten. "Wir spielen auch in unserem Lieblingslokal Vapiano Dixie – dann ist es dort brechend voll und wir bekommen dafür das Essen gratis", schmunzelt Pieter.