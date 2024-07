Das ist der Mann hinter Dresdens Palais Sommer

Dresden - "Ich bin das Kuckucksei in der Familie" - so stellt sich Frank Wallburger (59) vor. "Keiner hatte was mit Kunst am Hut." Er, der gebürtige Mittweidaer, umso mehr. Seit 2021 ist der studierte Bauingenieur der künstlerische Kopf des Dresdner Kulturfestivals "Palais Sommer" und kreativer Partner von Festival-Gründer Jörg Polenz.