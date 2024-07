Das ist die neue Komödie "Glatteis" im Hoftheater Dresden!

Dresden - Treffen sich ein Mann und Frau an einer Bushaltestelle ... Was klingt wie der Anfang eines Witzes ist tatsächlich die Grundsituation von "Glatteis", einer Komödie von Christoph Maasch in der Regie von Matthias Nagatis in Hoppes Hoftheater in Weißig. Ellen Schaller und Dirk Neumann begeben sich nicht nur körperlich auf glitschiges Parkett.