DDR-Skulptur in Dresden steht vor totalem Verfall

Dresden - Für diese DDR-Skulptur an der Lingnerallee in Dresden hat das letzte Stündlein geschlagen. Das 1982 geschaffene Denkmal "Proletarischer Internationalismus" verfällt seit etlichen Jahren. Das Rathaus hat das Denkmal jetzt dauerhaft abgesperrt. Geld für eine Restaurierung gibt es nicht.

Mittlerweile wurde das Denkmal mit einem Bauzaun abgesperrt. © Ove Landgraf

Seit Jahren weiß das Rathaus um den schlechten Zustand der Betonskulptur.

Inzwischen wurden "sich vergrößernde Risse und Abplatzungen festgestellt", schreibt es auf Linken-Anfrage. "Nässe dringt in die Skulptur ein. Sichtbare Rostspuren deuten darauf hin, dass bereits Feuchtigkeit bis zur Armierung eingedrungen ist."

Es könnten Teile herunterfallen oder aber Menschen noch mehr Schaden anrichten. Deshalb steht das Denkmal seit Kurzem hinter Gittern. Eine Restaurierung sei "momentan finanziell nicht untersetzt". Klartext: Das Geld fehlt, wie schon die Jahre davor.

Derzeit werde ein "Lösungsvorschlag" erarbeitet, der "gegebenenfalls die Herstellung einer Replik für den öffentlichen Standort" beinhalten könnte, sagt die Stadtverwaltung.