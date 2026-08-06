Laster-Parkplatz und Umspannwerk geplant: Kampf um NS-Gedenkort im Dresdner Norden

Dresden - Versteckt zwischen Hammerweg und Stauffenbergallee liegt ein wichtiges Stück Dresdner Erinnerungskultur: Dort, wo zu NS-Zeiten das "Judenlager Hellerberg" stand und Zwangsarbeiterinnen ihre Kinder gebären mussten, könnte gleich nebenan ein Umspannwerk der SachsenNetze und ein Lkw-Parkplatz für den Zollhof entstehen. Mitwirkende der Initiative "Nordpark" schlagen Alarm.

"Vielen in der Stadtgesellschaft ist die Bedeutung dieses Ortes noch nicht bekannt", gibt Kartographin Bettina Bruschke (68) zu bedenken. © Steffen Füssel

Anfang Juni beschloss der Stadtrat den schnellen Verkauf der Grundstücksflächen an SachsenEnergie. Mit einem Offenen Brief wollen die Initiatoren nun auf die Situation aufmerksam machen und befürchten einen Verlust des Erinnerungsortes.

Bis Ende August werden Unterschriften gesammelt. Dann geht es an die Gespräche mit SachsenNetze. Denn ob der Ort letzten Endes für das geplante Umspannwerk auserkoren wird, ist noch nicht endgültig entschieden.

Bisher erinnern hier lediglich rote Holzpfosten und "Erinnerungs-Splitter" an die Haftbaracken. "Wir hoffen, dass das ein Echo mit sich bringt und die Flächen bekannter werden", erklärt Friedhofsverwalterin Lara Schink (35).

Im Stadtratsbeschluss heißt es währenddessen, die Flächen hielten ausreichend Abstand zum Gedenkort. Für die Initiatoren eine Milchmädchenrechnung.

"Das ist eine Behauptung ohne Begründung. Deshalb sind wir auch dafür, sich vor Ort erstmal ein Bild zu machen. Die Antrag stellenden Fraktionen dachten vielleicht, das Lager sei am Splitter am Hammerweg", betont Mit-Initiator Johannes Lichdi (62).