DDR-Trash ohne Nostalgie: Zankmeister und Milchmann laden zur "Armagedon Aftershow" ein

Dresden - Grafiken von Figuren mit falschen Köpfen vor orange-brauner 70er-Jahre-DDR-Tapeten-Optik und Eheringe an abgeschnittenen Fingern: Bewusst trashig sind die Objekte der stets anonym auftretenden Dresdner Underground-Künstler Zankmeister (48) und Milchmann (49). Ihre Doppelausstellung "Armagedon Aftershow" ist in abgerockten Räumen in der Erlenstraße 12 im Hechtviertel zu sehen.