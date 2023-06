Der elegante Liebling der Volksoper: Jungtenor Yonah ist immer auf dem Sprung

Mit Leichtigkeit setzt Yonah Raupers (26) übers Sandstein-Geländer über. Eine Ausnahme, denn denkmalgeschützte Ensembles werden von Parkour-Läufern geachtet. © Eric Münch

Er überspringt Mauern, performt Saltos und Schrauben. Als Parkour-Sportler bewegt er sich auf ungewöhnlichen Pfaden und mit scheinbarer Leichtigkeit und Eleganz durch Dresden.



"Ich bin schon immer gern geklettert, auf Mauern und Dächer. In Lübeck habe ich eine Parkour-AG entdeckt und bin beim Musikstudium in Dresden dabei geblieben", erzählt Yonah, während er sich fünf Minuten aufwärmt.

Und dann legt er los, springt locker aus dem Stand auf eine meterhohe Mauer, schnellt zu einem Rückwärtssalto empor und bietet eine Schraube als Zugabe.

"Wenn es geht, trainiere ich täglich. Am liebsten in der Stadt, aber ich springe auch in der Sächsischen Schweiz von Felsen zu Felsen." Ohne Helm und Körperschutz.

"Das wäre für die Beweglichkeit hinderlich - und auch nicht cool. Außerdem ist die Verletzungsgefahr viel geringer als bei anderen Sportarten." Sein eigenes Körpergefühl setzt die Grenzen.