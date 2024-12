Der Name ist bekannt! Doch dieser Künstler namens Olaf Böhme malt lieber

Pirna - Olaf Böhme - der Name kommt vielen bekannt vor. Aber nein, die Rede ist hier nicht vom 2019 verstorbenen Kabarettisten, der mit seiner Paraderolle als " betrunkener Sachse " vielen ein Begriff ist, sondern vom Pirnaer Künstler. Gleicher Name, unterschiedliche Kulturbereiche.

Der Maler (57) meint, dass dieses besondere Bild von einer Katze inspiriert ist, die bei ihm zum Fressen vorbeikommt. © Thomas Türpe

Denn dieser Olaf Böhme (57) stellt seine Gemälde und die Zeichnungen seiner Frau Luzia (49) in einem kleinen Atelier an der Pirnaer Max-Schwarze-Straße aus. Er schätzt, dass er mittlerweile rund 200 Werke in seiner kleinen Ausstellung hat.

Angefangen hat er mit dem Malen vor 27 Jahren - erst nur als Hobby, um den Kopf freizubekommen: "Für mich war es damals eher wie eine kostenlose Psychotherapie."

Begonnen hat er mit einer sehr abstrakten Kunst. Mittlerweile ist alles sehr gegenständlich geworden: "Ich male Blumen, Landschaften, Porträts, Menschen, Tiere und auch immer wieder Orte in Pirna."

Die Ölgemälde sind dabei meist sehr bunt gestaltet und mit vielen kleinen Details versehen. Preislich kosten die Zeichnungen um die 100, die Gemälde rund 300 Euro.