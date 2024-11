Deutscher Karikaturenpreis in Dresden verliehen: Mit dem Staat unter einer Decke

Die Siegerkarikatur der Comiczeichner Hauck & Bauer. © Hauck & Bauer

Der Geflügelte Bleistift in Gold, dotiert mit 4000 Euro, geht in diesem Jahr an das Comiczeichner-Duo Hauck & Bauer (Berlin, Frankfurt am Main). Die prämierte Arbeit trägt den Titel "Mit dem Staat unter einer Decke" und zeigt einen Feuerwehrmann im Rettungseinsatz, dem nicht nur loderndes Feuer, sondern Misstrauen entgegenschlägt.

In der Begründung der Jury heißt es: "Die Sieger zeichnen keinen Witz, sondern bitterste Realität. Die Karikatur bildet eine Situation ab, die vor allem brenzlich für den Helfer wird. Der fühlt sich mutmaßlich zum Helfershelfer degradiert und stellt sich auch noch infrage. ... Das Bild zeigt den Irrsinn einer verschwörten Minderheit. Asche auf ihr Haupt und Glückwunsch für dieses Feuer-Werk!"

Der geflügelte Bleistift in Silber samt 3000 Euro geht an den Zeichner George Riemann mit seinem Werk "Basta!". Zwei Gewinner gibt es auf dem dritten Rang, beim Geflügelten Bleistift in Bronze, dotiert mit 2000 Euro.

Geteilt wird der Preis zwischen Katharina Greve und ihrem Werk "Brandmauer" sowie Kai Flemming und seiner Zeichnung "Heckler und Koch". Als bester Newcomer, dotiert mit 1000 Euro, wird Jens Eike Krüger für sein Werk "Schweine Bestattung" ausgezeichnet.

Alle fünf Siegerkarikaturen sind anzuschauen und können gedownloadet werden unter: deutscherkarikaturenpreis.de/presse.