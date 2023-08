Deutschlands neuer Wakeboard-Meister zeigt seine Kunst an der Kiesgrube Leuben

Frischgebackener Deutscher Meister: Wakeboarder Ariano Blanik (26) ist Trainer an der Kiesgrube Leuben. © Norbert Neumann

Am Sonntag erst holte sich Ariano Blanik (26) den begehrten Titel beim Wettkampf in Riol bei Trier. Am Montag stand der strahlende Sieger schon wieder am Strand der Leubener Kiesgrube. Denn in der "Cable Dresden"-Anlage arbeitet Ariano als Wakeboard-Lehrer!

"Der deutsche Titel hat mir noch gefehlt", schmunzelt "Ari". "Europameister war ich 2017, Juniorenweltmeister 2013. Ich weiß gar nicht, wie viele Titel ich schon geholt habe", sagt Ariano ganz trocken.

Seit 20 Jahren trickst er auf dem Wasser - legt bei Tempo 30 einen doppelten Rückwärtssalto mit halber Schraube hin. Oder dreht sich eineinhalbmal um seine eigene Achse.

Die Liebe zum turbulenten Wassersport hat Ariano von seinen Eltern geerbt. Marcus Blanik und seine Frau Martina betreiben eine Wakeboardanlage in Rossau bei Chemnitz.