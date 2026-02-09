680
Die Blüten vom Opernball werden zu Spenden!
Dresden - Vor und in der Oper bewiesen die Gäste des SemperOpernballs in Dresden ein großes Herz - sie spendeten rund 30.000 Euro für das Sächsische Kinderpalliativzentrum.
Allein 10.000 Euro steuerte die Ostsächsische Sparkasse mit ihrer Openairball-Stadtwette bei. Weitere rund 20.000 Euro spendeten die Gäste über den QR-Code und den Blumenabverkauf am Samstag in der Schinkelwache.
Dort wurde der gesamte, durchgängig rote Blumenschmuck des Balls (13.000 Blüten, 4000 Rosen) gegen Spenden veräußert.
Die großen Gestecke aus dem Foyer und die Arrangements von den Tischen wurden zu neuen, kleineren Sträußen zusammengestellt.
