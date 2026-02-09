Die Blüten vom Opernball werden zu Spenden!

Vor und in der Oper bewiesen die Gäste des SemperOpernballs ein großes Herz - sie spendeten rund 30.000 für das Sächsische Kinderpalliativzentrum.

Von Katrin Koch

Blumen gegen Spende - der Erlös kommt dem Kinderpalliativzentrum zugute. © Steffen Füssel Allein 10.000 Euro steuerte die Ostsächsische Sparkasse mit ihrer Openairball-Stadtwette bei. Weitere rund 20.000 Euro spendeten die Gäste über den QR-Code und den Blumenabverkauf am Samstag in der Schinkelwache.

Silvia Auerswald aus Dresden spendete 25 Euro für diese Amaryllis, die ihr Zuhause schmücken sollen. © Steffen Füssel