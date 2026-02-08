Paula Modersohn-Becker und Edvard Munch erstmals in gemeinsamer Ausstellung

Dresden - Die Malerin Paula Modersohn-Becker (1876-1907) kam in Dresden zur Welt. Zu ihrem 150. Geburtstag am 8. Februar kehrt sie nun in Gestalt ihrer Kunst zurück. Das Albertinum widmet ihr eine große Ausstellung und stellt sie Edvard Munch zur Seite. Zwei Künstler der Moderne, die sich nie trafen, deren Kunst sich aber in zentralen Fragen berührt.

Etwas streng blickt der Bruder von Paula Modersohn-Becker aus einem ihrer Bilder. Die luftige Hängung im Albertinum erlaubt eine eingehende Betrachtung der einzelnen Werke zweier großer Künstler. © Steffen Füssel

Erstmals werden beide Werke einander gegenübergestellt. "Eine Ausstellung wie diese gab es noch nie", sagt Bernd Ebert, Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD).

Unter dem Titel "Die großen Fragen des Lebens" zeigt die Schau in unterschiedlichen Themenfeldern 151 Arbeiten aus Malerei, Grafik, Zeichnung und Skulptur, davon 75 von Modersohn-Becker und 55 von Munch, ergänzt von Arbeiten weiterer Künstlerinnen und Künstler der Moderne (darunter Rodin und Kirchner), um das kunsthistorische Umfeld um 1900 zu veranschaulichen.

Es geht um Geburt und Tod, Nähe und Einsamkeit, Körperlichkeit, Krankheit, Natur und Selbstbefragung – Themen, die um 1900 ebenso drängend waren wie heute.

Hilke Wagner, Direktorin des Albertinums, spricht im Blick auf die damalige Epoche von einer "Umbruchszeit". Modersohn-Becker und Munch näherten sich diesen Themen auf unterschiedliche Weise: hier die Reduktion, Stille und Konzentration, dort die emotionale Zuspitzung, das existenzielle Beben.

Es gebe neben den Unterschieden "sehr viele Schnittpunkte zwischen beiden", sagt Ausstellungskuratorin Birgit Dalbajewa. Modersohn-Becker wie Munch sei es - vor dem Hintergrund der modernekritischen Lebensreform-Bewegung um die Jahrhundertwende - darum gegangen, "das Leben auf die Bilder zu bannen".

Modersohn-Beckers Bilder wirken oft unspektakulär – und gerade darin radikal. Ihre Selbstbildnisse verzichten auf Pose und Inszenierung. Das berühmte "Selbstbildnis mit Hand am Kinn" zeigt eine Künstlerin, die sich selbst mit Ernst und Klarheit begegnet. Auch ihre Darstellungen von Müttern, Kindern und weiblichen Akten sind frei von Idealisierung. Körper erscheinen verletzlich, präsent, selbstverständlich. Leben wird nicht erklärt, sondern gezeigt.