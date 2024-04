Die Kunstschatz-Retter - Damit Dresdens Erbe im Katastrophenfall nicht untergeht

Helfer im Einsatz bei den Alten Meistern. Doch nicht alle Gemälde konnten vor 22 Jahren vor dem Wasser gerettet werden. © DPA

Staatliche Kunstsammlung (SKD), Militärhistorisches Museum, TU, Hochschule für Bildende Künste, SLUB, Schlösserland: 21 Institutionen sind im Dresdner Notfallverbund vereinigt, der als einer der ersten der Republik 2011 ins Leben gerufen wurde.

Gründungsmitglied Thomas Kübler (58), Direktor des Stadtarchivs, wurde gerade erst als Chef des Verbundes (mit Maria Morstein vom Grünen Gewölbe) wiedergewählt.

"Im Katastrophenfall sind die Einrichtungen oft im eigenen Chaos gefangen. Wir helfen als Verbund personell und fachlich bzw. wollen verhindern, dass es überhaupt zum Chaos kommt", sagt er.

So wie 2002, als die Flut alle überrascht hatte, zur Beinahe-Katastrophe führte. So konnten etwa sechs großformatige SKD-Gemälde bei einer Bergungsaktion nicht aus den unterirdischen Zwinger-Depots evakuiert werden, da der Aufzug nicht ging. Sie wurden in der Not nahe der Decke montiert, teils beschädigt.