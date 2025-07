Die Neuen im Socie: Diese beiden leiten von nun an das Societaetstheater

Dresden - Führungswechsel am Societaetstheater: Ab August nehmen Stephan Hoffmann und Romy Weyrauch als neues Künstlerisches Leitungs-Team die Geschicke von Dresdens ältestem Theaterhaus in die Hand. Das Duo will die Arbeit des Vorgängerteams fortführen, aber auch neue Akzente setzen.