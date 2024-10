Diese junge Dame aus dem Dresdner "Gin House" ist die beste Barfrau Deutschlands

Deutschlands beste Barkeeperin: Luisa Fritsche (26) vom "Gin House". © PR

"Vom Frühstücksservice im Taschenbergpalais in den internationalen Bar-Olymp: Luisa Fritsches Aufstieg ist atemberaubend", lobt die Jury. Deutschlands "World Class Bartenderin of the Year" beweise tagtäglich, dass das Kreieren von Cocktails eine Kunst ist, die sie in Perfektion beherrscht.

Für ihre Kreationen, mehrfach prämiert in Wettbewerben, bedient sie sich gern der Naturwissenschaften, tüftelt gerade an einer Brausetablette voller konservierter, hausgemachter Essenzen.

Als drittbeste Weinbar Deutschlands wird die "WeinKulturBar" ausgewiesen, die Topsommelier Silvio Nitzsche (50) erst Anfang des Jahres an seinen Nachfolger Patrick Nitsche (29) übergeben hatte.

"Der ehemalige Praktikant schafft es mit einer tollen Wein-Auswahl und einem ebenso tollen Team mühelos, das gehobene Niveau zu halten", so die Jury.