Dorit Gäblers Kaffee schmeckt nach Nostalgie: Hier kauft sie ihn in Dresden

Dresden - Eine Tasse Kaffee vor der morgendlichen Turnübung, zwei zum Frühstück: Mit diesem Koffein-Turbo startet Schauspielerin und Sängerin Dorit Gäbler (82) in den Tag. Ihren Kaffee kauft sie dort ein, wo sie früher mal gewohnt hat und wo sie am 17. Mai (15 Uhr) mit ihrem Programm "Ein Kessel Buntes" auftritt: in der Café-Rösterei "Kaffeekraftwerk" auf der Dürerstraße in der Dresdner Johannstadt.

Hmm, das schmeckt! Dorit Gäbler (82) möchte auf ihr tägliches Kaffee-Ritual nicht verzichten. © Holm Helis

"Ganz in der Nähe, in der Pfotenhauer Straße 22, habe ich in den Siebziger Jahren gewohnt. In dem Haus, in dem auch Hans Modrow lebte", erinnert sich die Chansonette an den 2023 verstorbenen Ex-SED-Funktionär.

"Ich bin also wieder in meinem Karree, meiner Heimat. Hier ist auch mein Sohn Peter zur Schule gegangen."

Nun kauft Dorit Gäbler hier ihren Kaffee - am liebsten "Muttis Bester" (500 Gramm 14,90 Euro). Rösterei-Chefin Ines Kreher (58) und ihr Sohn Steve Richter (38) freuen sich über die prominente Kundin, und noch mehr über ihren Auftritt im Café.

"Ich habe immer den Kessel geguckt", verrät Ines Kreher. Die Gäbler hat die beliebte DDR-Fernsehshow sogar dreimal moderiert: "1983, 1986 und 1988. Das war nicht nur ein echter Adelsschlag. Dafür gab es auch richtig viel Geld. Für eine Moderation habe ich 5000 Mark der DDR bekommen."