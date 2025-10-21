Drei Opernball-Stars rocken schon vorher bei diesen Dresdner Events die Bühne

Dresden - Gleich drei Stars des Dresdner SemperOpernballs sind bereits kurz vor ihrem Auftritt am 6. Februar zu erleben: Popstar Sasha (53) sowie die zwei Musikerinnen Jennifer Rüth (45) und Pauline Gropp (30) von "Queenz of Piano" geben sich vorab die Ehre.

Sasha (53) alias Dick Brave ist der Mitternachtsact beim SemperOpernball. © imago/Future Image

Doppelbesetzung Nummer 1: Entertainer Sasha. Er rockt als Kunstfigur Dick Brave ab Mitternacht den Opernball und dessen über 2000 Gäste. Die günstigsten Tickets, die es hier noch gibt, kosten 495 Euro.

Ab 30 Euro ist der Sänger beim Großen Adventskonzert am 18. Dezember im Rudolf-Harbig-Stadion zu sehen (Tickets unter www.adventskonzert.de).

"Sasha ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Pop-Sänger der vergangenen drei Jahrzehnte. Vier Echos, ein Bambi, die Goldene Kamera und der Deutsche Fernsehpreis - die Liste der Auszeichnungen ist lang", freut sich Konzert-Produzent und Regisseur Thomas Reiche (51) auf Sasha.

"Ich liebe die Weihnachtszeit und freue mich riesig, Teil dieses besonderen Konzerts zu sein", so Sasha.