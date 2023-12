 Clown Lulu kaspert in der "Arche" Familien glücklich

Dresden - Im Kinder- und Jugendhaus Die Arche am Jägerpark in Dresden kam am gestrigen Montag nicht der Weihnachtsmann, sondern Clown Lulu (Joachim Lippmann, 67) vorbei. Sein Auftraggeber: Event-Profi Mirco Meinel (51).

Mirco Meinel (51) überrascht die Arche-Kinder Tala (5, v.l.), Lulu (9) und Rouzi (10) mit Clown Lulu. © Petra Hornig

Lulu zauberte rund 40 Kindern aus sozial benachteiligten Familien ein Lachen ins Gesicht. Das "Arche"-Team der Pädagogen, Erzieher und Sozialarbeiter ist in Meinels Dinnershow "Mafia Mia" eingeladen - dort ist Lippmann die rechte Hand des Paten.

Und: Am 21. Dezember ist "Arche-Tag" in Meinels zweiter Dinnershow "Moments".

"An diesem Tag gehen von jedem verkauften Ticket zehn Euro als Spende an die Arche", so Meinel. Ist die Show ausverkauft, könnten so mehr als 5000 Euro zusammenkommen.

In den zwei "Arche"-Häusern am Dresdner Jägerpark und in Meißen werden täglich rund 100 Kinder bei den Hausaufgaben betreut, mit gesunden Mahlzeiten versorgt und bei Bedarf mit Kleidung ausgestattet.