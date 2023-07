Zum Geburtstag eine Verabredung mit Gott: Friedrich-Wilhelm Junge wird 85 Jahre alt

Dresden - 85 Jahre alt zu werden sei kein Verdienst, das passiere einem oder nicht. Der das sagt, feiert am heutigen Samstag Geburtstag, eben den fünfundachtzigsten. Friedrich-Wilhelm Junge, von seinen Freunden und allen, die sich ihm nah fühlen, liebevoll "Fiete" genannt.

Für den Begriff "Hobby" hat er keine Sympathie und schon gar keinen Inhalt. "Die Kunst, die Literatur, das ist so viel", sinniert er, "da ist kein Platz für anderes."

Ein bisschen ruhiger ist es geworden um ihn in den zurückliegenden Jahren, aber keinesfalls still. Die Kunst, der Bühnenauftritt bleiben sein Lebenselixier.

Junge, der gebürtige Schweriner, wohnhaft in Radebeul: Als Schauspieler, Gründer und langjähriger Leiter des Dresdner Brettls gehört er seit Jahrzehnten zu den schillerndsten Persönlichkeiten des Dresdner Kulturlebens .

In Junges Umfeld sind die Altersgenossen rar geworden. "Viele sind verstorben, anderen geht es nicht gut", weiß er. Bei ihm sind es die Knie, die seien im Eimer, ihn auf der Treppe anzuschauen, sei unansehnlich, sagt er, treppauf, treppab gehe bei ihm nur mithilfe einer Ibuprofen. Und sonst? Könne er nicht klagen.

Verdienst ist ein hohes Alter wohl nicht, aber doch bemerkenswert, was daran liegen wird, dass nur wenige ein so hohes Alter erreichen. Ein fünfunddreißigster Geburtstag, wen interessiert das? Ein fünfundachtzigster, da schaut man hin!

Bereits vor fast 20 Jahren gab Friedrich-Wilhelm Junge (85) den Chefposten des Theaterkahns auf - aktiv ist er dort aber immer noch. (Archivfoto) © Thomas Türpe

Junge macht einfach immer weiter. Er spielt Theater, etwa auf umliegenden Weingütern. Sein künstlerisches Zuhause bleibt der Theaterkahn.

Er selbst brachte das Bühnenschiff 1994 auf Kurs. Bis 2005 war er dort Chef. Inzwischen ist sein Nachnachfolger im Amt, doch gehört Junge weiter zu den Hauptattraktionen an Bord.

Literarische Abende sind die Spezialität. Gerade bereitet er, der Thomas-Mann-Verehrer, ein Programm zu "Dr. Faustus" vor. Auf dem Kahn ist er mit drei Programmen im Repertoire vertreten, nämlich Robert Seethalers "Das Feld", Dostojewskis "Großinquisitor" und neuerdings Axel Hackes "Die Tage, die ich mit Gott verbrachte".

In den drei Stücken geht es um Existenzielles - morbide, wenn die Toten eines Dorfes sich zu Worte melden, zynisch, wenn der Großinquisitor dem wiedergekehrten Jesus Christus auseinandersetzt, dass der die Geschäfte der Kirche stört, humorvoll, wenn der Erzähler den an seiner Schöpfung zweifelnden Gottvater zum Palaver am Altglascontainer trifft.

Junges Beschäftigung mit Religion ist nicht von Religiosität bestimmt. Er glaube nicht an Gott, nicht an den Teufel, sagt er entschieden: "Das ist eine Erfindung des menschlichen Geistes." Das Gute auf der Welt und das Übel, beides liege in der alleinigen Verantwortung des Menschen, davon ist er überzeugt.