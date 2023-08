Dresden is(s)t bunt! Gastmahl der Menschlichkeit in der City

Dresden - Wo finden die besten Gespräche statt? An einem gedeckten Tisch!

"Wir wollen das still gelebte friedliche Miteinander und die Vielfalt der Menschen, die in Dresden leben, zeigen. Ihre Offenheit, Zugewandtheit und ihre Gastfreundschaft", umreißt Stiftungsvorstand Eva Sturm das Anliegen.

Gleich 270 Tafeln laden am 4. September (16-20 Uhr) zum 7. Gastmahl " Dresden is(s)t bunt" auf Augustusbrücke und Schloßplatz ein. 120 Kulturpartner und 87 Sponsoren unterstützen die Aktion der Cellex-Stiftung, die nachbarschaftliches Zusammenleben und Mitmenschlichkeit fördern will.

Karoline Bünker und das Sandstorm Media-Team wird zum Gastmahl Wraps auftafeln. © Christian Juppe

Das Angebot übertrifft jede Menükarte. Jeder Tisch-Inhaber - egal ob Verein, Mittelständler, Weltmarktführer, Institut oder Community - tafelt nach Gutdünken und Kochtalent auf.

Professor Ehninger wagt sich dabei an die nordafrikanische Küche. Stephanie Wienberg von "Dresden - Place to be!" steuert Buletten bei.

Die Direktorin des Hygienemuseums, Iris Edenheiser, will einen Papageienkuchen backen, Künstlerin Nazanin Zandi denkt an ein jüdisches Gericht mit Auberginen.