Dresden-Promis bringen ihre Bücher zu Gehör

Dresden - Nicht oft gibt es Gelegenheit, Promis in Dresden zu treffen und ihnen ganz nah zu sein. Lesungen machen's möglich. Gleich zwei Promis stellen in den nächsten Tagen ihre Bücher vor: " Tatort Dresden "-Kommissar Martin Brambach (57) und Panorama-Künstler Yadegar Asisi (70).

Yadegar Asisi (70) stellt im Panometer, wo sein 360-Grad-Panoramabild des Regenwaldes in Amazonien zu sehen ist, sein erstes Buch vor. © Norbert Neumann

Brambach, gebürtiger Dresdner, stellt am 23. April (20.15 Uhr) im Buchhaus Thalia (Külz-Ring) seine Städte-Reiseführer "Nice to meet you, Dresden" (Polyglott, 192 Seiten, 19,99 Euro) vor.

Er ist nicht nur mit touristischen Highlights gespickt, sondern auch mit vielen Erinnerungen Brambachs an seine Kindheit in Dresden.

"Im Zuge der Recherche habe ich wunderbare Streifzüge mit meinem Vater durch Dresden unternommen. Ich bin dankbar, dass ich nach meinem Reiseführer für das Ruhrgebiet, wo ich heute lebe, jetzt auch meine Lieblingsorte in Dresden zeigen darf." Eintritt: 18 Euro.

Bereits am 15. April (19 Uhr) ist Yadegar Asisi zu Gast im Panometer.

Er bringt sein erstes Buch "Zeiten des Zeichnens - warum wir alle zeichnen sollten" (360 Seiten, 34,90 Euro) mit - ein leidenschaftliches Plädoyer für das Zeichnen als Handwerk und Lebensphilosophie. Eintritt: 14 Euro.