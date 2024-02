Fasching zu sexy? Party-Macher beklagen Kostüm-Unterwanderung!

Dresden - "Kostümierte migrieren über die Humorgrenze!" Mit diesem Schlachtruf lockt die Eventagentur Waterloo (u.a. Hutball) heute zu Dresdens größter Faschings-Sause ins Parkhotel. Doch es gibt Bedenken, was die Kostüme betrifft ...

Zum 18. Mal findet diese kultige Veranstaltung schon statt. Angefangen im Röschenhof (an der Messe) hat sich diese Partynacht zu einem Jahres-Highlight im Eventkalender Dresdens entwickelt. Das liegt vor allem an der originellen und hochwertigen Umsetzung durch die Agentur Waterloo .

Alle Bereiche des Parkhotels am Weißen Hirsch sind geöffnet, dass auch wirklich alle hineinpassen und bis in den letzten Winkel getanzt werden kann. Festsaal, Blauer Salon, Roter Salon, Kakadubar - überall flanieren und feiern heute kostümierte Närrinnen und Narren, die zeigen wollen, dass Dresden eben doch Fasching kann.

Fasching ist mehr als nur sexy Kostümchen, so die Partymacher vom Pichmännel. © Montage: Eric Münch / Archiv

Was die Verkleidung betrifft, hoffen aber die Macher des Pichmännel Faschings (präsentiert von TAG24) auf mehr Ideenreichtum! Denn Fernando Schindler vom Festkomitee des Pichmännel Fasching in Dresden beklagt den drohenden "Fachkräftemängel" beim größten Saalfasching in der sächsischen Landeshauptstadt.

"Wir verzeichnen derzeit viele offene Fachkräftestellen. Vor allem Indianer, Eskimos, Marienkäfer, Piraten, Katzen und Mäuschen sind komplett unterbesetzt. Damit können wir den Fasching in seiner gewohnten Form nicht mehr garantieren."

Doch wer ist stattdessen anzutreffen? "Aktuell findet eine Unterwanderung von sexy Polizeistreifen und verführerischen Klosterschwestern statt. Dazu kommen zahlreiche Sichtungen vom legendären Skispringer und Joggingproll", so Fernando Schindler augenzwinkernd besorgt.

Ob die Klosterschwestern in Strapse heute wieder in der Überzahl sind, kann nur vor Ort herausgefunden werden.

Ab 19 Uhr ist im Parkhotel (Bautzner Landstraße 7) Einlass. Tickets gibt es an der Abendkasse für 28 Euro. Oder noch fix für 26,50 Euro im VVK.