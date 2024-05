Dresdner Bestseller-Autor schreibt Geschichte der Familie Heller fort

Dresden - Das Leben des schreibenden Malermeisters Frank Goldammer (49) aus Dresden wurde 2016 schlagartig ein anderes, als er mit seinem Kriminalroman "Der Angstmann" die Spiegel-Bestsellerliste erklomm. Einen Schriftsteller nennen wollte er sich damals gleichwohl nicht. Das hat sich geändert. Am Donnerstag erschien sein neuer Roman "Tod auf der Elbe".

Sein Ermittler Max Heller, bei Einsetzen der Geschichte ein Familienvater von Ende vierzig, ist eine komplexe Figur, die er durch die finale Nazizeit ins geteilte Deutschland und die DDR führt, bis Heller zur Zeit des Mauerbaus genug hat und mit seiner Frau Karin zum älteren Sohn in den Westen ausreist.

Einige Bücher hatte er seit den 2000er-Jahren auf dem Markt platziert, im Selbstverlag oder in kleinen Verlagen, als mit dem "Angstmann" bei dtv der Durchbruch kam.

Viele Jahre wagte Goldammer nicht, den Handwerksberuf aufzugeben, um zu tun, was er am liebsten tat: schreiben.

Das Buch, neu erschienen bei dtv (17 Euro). © PR

Goldammer ist dabei, diese Geschichte weiterzuschreiben.

Vergangenes Jahr erschien ein Prequel zur Reihe - Max Heller, traumatisierter Heimkehrer aus dem Ersten Weltkrieg, als junger Polizist im Dresden der Weimarer Republik.

Gern würde Goldammer auch dem jungen Heller eine Buchreihe verpassen, doch zögere der Verlag noch, sagt er.

Doch bleibt der Autor den Hellers auch so verhaftet.

Mit dem neuen Roman "Tod auf der Elbe", der seinerseits Auftakt einer Reihe ist, erfolgt ein Generationensprung zurück ins deutsche Kaiserreich, das in Sachsen Königreich war. Protagonist ist Gustav Heller, Kriminalrat der Königlichen Polizei, Max Hellers Großvater. Es ist das Jahr 1879, als der alte Heller im Fall zweier verfeindeter Elbreedereien tätig werden muss. Ein Mord geschieht.

Heller und Heller, Großvater und Enkel. Goldammer hat die Geschichte längst weitergedacht und -geschrieben. Der zweite Band sei fertig und in Verlagsbearbeitung, am dritten arbeite er gerade. Irgendwann werde in der Romanwelt seines Großvaters auch Max Heller auftauchen, verrät er, aber das werde noch eine Weile dauern.

Vorerst ist Max nicht einmal geboren.