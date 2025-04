Dresden - Blut begeisterte das Publikum des 37. Filmfests Dresden , das die deutsche Produktion "Do Something" über ein Blutkörperchen prämierte, die obendrein noch einen Preis gewann. Wie blutleer das künftige Budget des Kurzfilmfestivals aussieht, ist offen. Spuren von Kürzungen waren bereits zu spüren.

Regisseurin Sofija Živković bekam zwei Filmfest-Preise. © Michael Kaltenecker/mdr

Inhaltlich stand das am Sonntag beendete Filmfest Dresden unter dem Motto "Solidarisiert Euch!". Das wird man weiterführen und womöglich wird es in den Folgejahren noch wichtiger werden. Förderkürzungen stehen an, Höhe noch unbekannt

Mehr als 380 Kurzfilme aus 61 Ländern wurden diesmal gezeigt, kuratiert aus so vielen Einreichungen wie noch nie.

Auch der Andrang an den Sälen der Kinos sprach für sich. Am Samstag wurden im Filmtheater Schauburg die Preise vergeben. Acht Jurys und das Publikum wählten ihre Favoriten aus 67 Kurzfilmen in drei Wettbewerben.

Der mit 20.000 Euro dotierte Sächsische Filmförderpreis, gestiftet vom Staatsministerium für Kultur, ging an "Saigon Kiss" von Hồng Anh Nguyễn (Vietnam, Australien, Deutschland, 2024) aus dem Nationalen Wettbewerb.

Zwei Preise erhielt "Panadrilo" (Panama, 2023) von Marcela Heilbron aus dem Internationalen Wettbewerb für den mit 7500 Euro dotierten Goldenen Reiter als Bester Kurzfilm sowie den mit 6000 Euro dotierten ARTE Kurzfilmpreis.