Dresdner Hutmacherin eröffnet neues Atelier: Diese Sorge hat sie jetzt nicht mehr!

Dresden - Rechtzeitig vor dem Hutball (22./23. März) und Aufgalopp (21. April) eröffnet Hutmacherin Katrin Westhäusler (50) ihr neues Atelier-Geschäft "Modista" am Montag auf der Leipziger Straße.

Modistin Katrin Westhäusler (50) ist auch in ihrem neuen Atelier von Hunderten Hüten, Kappen, Hauben, Mützen und Caps umgeben. © Eric Münch

Den Namen "Modista" hat die Dresdnerin von ihrem ehemaligen Ausbildungsbetrieb "geerbt". Auf der Reisstraße 40 produzierte die Modista GmbH - vormals VEB Vereinigte Dresdner Hutfabriken - bis Anfang der 90er-Jahre Damenfilzhüte und Herrenmützen.

Nach knapp zehn Jahren auf der Ullersdorfer Straße dampft und bügelt, zieht und näht Katrin Westhäusler nun ihre Kreationen in Pieschen.

Aus der Not hat sie eine Tugend gemacht. "Seit zwei Jahren bin ich wegen Dauerbaustellen schwer für meine Kunden erreichbar gewesen. Am neuen Standort habe ich diese Sorge nicht mehr", blickt sich Katrin Westhäusler erleichtert in ihren neuen, hellen Räumen um.

Mit über 1000 handgemachten und zugekauften Kopfbedeckungen ist sie umgezogen. Das preiswerteste Basecap kostet 20 Euro. "Mein teuerster Hut war bisher ein mit Leder bezogener Zylinder für 500 Euro", erinnert sich die Modistin.

Gerade arbeitet sie für einen sorbischen Verein Trachtenkappen auf. Seit ihrer Gesellenprüfung im Jahr 1994 hat Katrin Westhäusler rund 3000 Hüte & Co. angefertigt - oder Lieblingsstücke gerettet.