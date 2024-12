Dresdner Kart-Weltmeister Niels Tröger heute bei "Die große Maus-Show"

Niels Tröger (22) hat Benzin im Blut. Doch kann er auch auf dem Eis abliefern? © Niels Tröger

Nun steht der Dresdner Maschinenbau-Student vor einer weiteren Herausforderung: Er tritt im Rahmen der ARD-Sendung "Die große Maus-Show" gegen Moritz Klein (24), Deutscher Meister im Eisschnelllauf, an.

Für das Duell Mensch gegen Maschine hat sich der Sender aber ein paar eiskalte Bedingungen einfallen lassen!

Für den Thüringer Klein war es ein Heimspiel - für Tröger völlig neues Terrain. Denn ihr Wettrennen fand auf der Eisbahn statt.

"Als mir die Produktion das Duell telefonisch angeboten hat, stand ich an der Rennstrecke, fand es total interessant und hab mich gefreut, dass sie an mich gedacht haben", erklärt der gebürtige Vogtländer, der aktuell im siebten Semester an der TU Dresden studiert, im TAG24-Interview.