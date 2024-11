Mutter-Sohn-Gespann schenkt Striesen edlen Kaffee ein

Dresden - Kaffee und Café ganz in Familie - am 6. Dezember eröffnen Ines Kreher (58) und ihr Sohn Steve Richter (38) ihre Rösterei "Kaffeekraftwerk" in der Dürerstraße in Striesen. Ihr Kaffee wird in einem Elektro-Trommelröster veredelt - das ist bisher einmalig in Dresden.