Dresdner Philharmonie-Intendantin Frauke Roth: "Wir sind gewappnet"

Roth: Es sind verschiedene Maßnahmen, mit deren Hilfe wir der Situation begegnen. Zum einen kommen wir nicht umhin, mit der kommenden Spielzeit die Eintrittspreise zu erhören. Das geschieht im Rahmen von zwei bis fünf Euro pro Ticket und ist vom Stadtrat beschlossen worden. Hinzu kommt, dass wir ein bestimmtes Projekt nicht mehr durchführen werden. Das betrifft das Open Air bei den Filmnächten am Elbufer , das in der Durchführung erhebliche Kosten verursacht. In der neuen Kalkulation ist das nicht mehr darstellbar. Im Allgemeinen aber gilt: Weniger spielen kann nicht die Lösung sein.

Die Dresdner Philharmonie ist im Kulturpalast zu finden. (Archivbild) © Norbert Neumann

TAG24: Wie soll das gehen?

Roth: Indem wir etwa den Saal während der Saison in Dreischichtbespielung intensiver als bisher auszunutzen, also die Anzahl der Veranstaltungen erhöhen. In der Spielzeitpause wollen wir einen ähnlichen Effekt mit einer intensiveren Sommerbespielung erzielen, also mehr Gastspiele ins Haus holen. Das ist für das heimische Publikum attraktiv und setzt auch auf den Tourismus. Wir sind da schon in Verhandlungen.

TAG24: In Berlin gibt es konzertierten Protest und Demonstrationen der Kulturszene gegen die dort geplanten Kürzungen. Warum gibt es so etwas nicht in Dresden?

Roth: Dem möchte ich widersprechen. Ich kann nicht für alle sprechen, doch für die Intendantenrunde der großen städtischen Einrichtungen, deren Sprecherin ich bin. Seit der Haushaltsentwurf öffentlich ist, sind wir mit den Fraktionen und kulturpolitischen Sprechern im Gespräch, ringen um Lösungen für jede einzelne Einrichtung und formulieren dabei auch unsere roten Linien. Das ist ein überaus qualifiziertes Vorgehen.