Dresdner Schauspieler in US-Hit-Serie "The White Lotus" dabei

Die US-Serie "The White Lotus" ist wieder da - die dritte Staffel spielt in Thailand und der Schauspieler Christian Friedel ist in einer Rolle mit dabei.

Von Sabrina Szameitat, Heiko Nemitz

Dresden/Berlin - Die preisgekrönte US-Serie "The White Lotus" ist wieder da - die dritte Staffel spielt diesmal in Thailand und der Schauspieler Christian Friedel (45) ist in einer kleinen, aber zentralen Rolle dabei.

Manager Fabian (Christian Friedel, 45, M.) und seine Belegschaft der White-Lotus-Hotelkette begrüßen reiche Urlaubsgäste. © Home Box Office (HBO) Das Prinzip von "The White Lotus" bleibt in allen Staffeln gleich: Reiche reisen zum Luxusurlaub in ein Hotel der titelgebenden fiktiven Hotelkette auf eine Insel, jeder bringt ein Geheimnis oder ein (vermeintliches) Problem mit - und es gibt einen mysteriösen Todesfall. Die ersten beiden Staffeln der bissigen Satire über Wohlstandsverwahrloste haben insgesamt 15 Emmys gewonnen. Nun ist die dritte Staffel der Erfolgsserie von Mike White bei Sky und dem Streamingdienst Wow zu sehen - jeweils montags wird eine der acht neuen Folgen freigeschaltet, die erste davon läuft seit dieser Woche. Nach Hawaii und Sizilien spielt sich das Geschehen nun in Thailand ab - gedreht wurde etwa auf der Insel Koh Samui. Im internationalen Cast verkörpert der in Dresden lebende Schauspieler Christian Friedel den Hoteldirektor Fabian. Dresden Kultur & Leute Horror-Rentner gesucht: Lust, gegen Zombies zu kämpfen? Neben ihm gehören Jason Isaacs ("Harry Potter"), Walton Goggins ("Django Unchained"), Blackpink-Sängerin Lalisa Manobal und Schwarzenegger-Sohn Patrick zur Besetzung.

Friedel dreht momentan Babylon Berlin ab